شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يرفض خوض لقاء سيراميكا قبل إقامة المؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة، أبو طالب العيسوى، أن فريقه لن يخوض مباراته أمام سيراميكا المقرر لها يوم 20 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لدورى الدرجة الثانية المؤهلة إلى الدورى الممتاز

وقال العيسوى فى تصريحات خاصة: أحتل الآن صدارة المجموعة برصيد 24 نقطة ويأتى فريق سيراميكا فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وأنه لابد أن يخوض المنافس مباراته المؤجلة أمام جمهورية شبين قبل تلك المباراة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف العيسوى هناك مباراة مؤجلة لسيراميكا أمام جمهورية شبين وأتمسك تمامًا بأن تلعب هذه المباراة قبل مباراتى أمام سيراميكا .

واختتم العيسوى تصريحاته قائلاً: حال عدم خوض هذه المباراة المؤجلة فأعلن من الآن عدم خوضى لمباراة سيراميكا والانسحاب من هذه المباراة .