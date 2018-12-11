الأهلي يعلن مدة غياب سعد سمير عن الملاعب

اليوم الجديد
أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدة غياب سعد سمير، مدافع الفريق، عن الملاعب بسبب إصابته في مباراة طلائع الجيش الماضية.
وأكد محمود في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن سعد سمير، يحتاج للعلاج لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، وذلك بعد إجرائه أشعة اليوم.
وأوضح طبيب الأهلي، أن الأشعة أثبتت إصابة سعد سمير بمزق في العضلة الخلفية مما يستوجب خضوعه للعلاج لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.
وكان سمير قد تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه، يوم الأحد الماضي، أمام نظيره طلائع الجيش بمسابقة الدوري، ولم...
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