مران الزمالك.. جنش ينتظم.. وتدريبات تأهيلية لأوباما والونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية.

وشهد المران، مشاركة عبدالله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي في الفترة الماضية قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات اليوم..

أدى يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم.

يأتي ذلك بسبب شعور أوباما بآلام في منطقة الظهر، و فضل جروس المدير الفنى للزمالك، خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية اليوم.

وفي نفس الوقت يواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق تدريباته التأهيلية في ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وفي سياق متصل انتظم محمود جنش حارس مرمى الزمالك في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بعدما حصل على راحة من التدريبات السابقة بسبب استقبال مولوده الجديد.

وفي نفس الوقت أدى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فقره تأهيليه منفرده بالجري الخفيف حول الملعب، بسبب شكواه من بعض الآلام العضلية.

وخاض أيمن حفني صانع العاب الفريق تدريبات بجمانيزيوم النادي بسبب شعوره ببعض الإجهاد.