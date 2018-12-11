وكيل جيرالدو يكشف تفاصيل المفاوضات مع الأهلي

جيرالدو لاعب أول أغسطس الأنجولي

كتب- وليد خليل:

أكد ادميلسون جونيور وكيل أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو نجم بريميرو دي أغسطس تلقيه لأي عرض رسمي من النادي الأهلي حتى الآن.

وقال وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لـ"الوفد": "تلقيت عشرات الاتصالات من وسطاء ووكلاء اللاعبين بخصوص انتقال اللاعب الي الاهلي وغيره من الاندية وهو امر طبيعي

لان جيرالدو لاعب مميز للغاية".

واضاف : "لكن حتي الآن لم يحدث اي تفاوض رسمي مع الاهلي بخصوص انتقال اللاعب، وبالطبع لن يمكنني الحديث عن اي اتصالات غير رسميه مع وكلاء في ظل عدم وجود اي عرض

رسمي".

وعن اقتراب الاعب من الانتقال للترجي التونسي قال الوكيل : "لم يخدث ان تلقيت اي عروض من الترجي، اذا كانوا قد ارسلوا عرضا رسميا لنادي بريميرو دي اغسطس، فنحن لا نعلم شيئا عن ذلك".

واتم وكيل جيرالدو: "اللعب في الدوري المصري سيكون امر جيد بالطبع، فالمسابقة هناك قوية جدا، خاصة في الموسم الجاري الذي شهد تحسنآ في مستوي الدوري".