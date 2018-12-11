ديرمواس ينسحب من مواجهة اشبال المنيا ويهديه الفوز

المنيا : أشرف كمال

انسحب فريق ديرمواس مواليد 97 ، من مواجهة المنيا، في المباراة التي كان من المقرر اقامتها ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب المنيا الجديدة، ضمن أولى مباريات الدور الثاني بدوري المنطقة.

واعتذر الفريق المنافس عن الحضور للمباراة، ليتم احتسابها لصالح

فريق المنيا بنتيجة (2-0) ، ويرتفع رصيد المنيا المتصدر إلى النقطة 13 في المركز الأول بالمجموعة، وكان فريق المنيا قد حقق الفوز على فريق ديرمواس في عقر داره ،بالمباراة الأولى في افتتاح هذا الموسم بثلاثة أهداف.

ويقود فريق المنيا 97 هذا الموسم محمد عبدالمجيد بيبو ، مديرًا فنيًا، محمد رؤوف ، ومحمد خيري ، مدربين، محمد يسري ، مدرب حراس مرمى، ومحمد العباس، أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، وياسر عبدالوهاب ، مديرًا لقطاع الناشئين.