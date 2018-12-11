فيفا يهنئ محمد زيدان بعيد ميلاده

محمد زيدان كتب - محمد اللاهوني حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة اللاعب محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق بعيد ميلاده رقم 37 الذي يحل اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر. يحل اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر. وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر:" تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب المصري محمد زيدان بطل كأس أفريقيا 2008 و2010". ولعب زيدان في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند وماينز وفيردر بريمن كما لعب لنادي بني ياس الإماراتي والإنتاج الحربي بالدوري المصري.

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