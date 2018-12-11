مصر تستضيف البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي المؤهلة لطوكيو 2020

الجمباز الإيقاعي كتب - عبدالرحمن أبوهاشم: اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للجمباز، والتي عقدت مؤخرا فى أذربيجان، على هامش اجتماع الاتحاد الدولى للعبة، استضافة مصر البطولة الأفريقية 2020 المؤهلة لأوليمبياد الدولى للعبة، استضافة مصر البطولة الأفريقية 2020 المؤهلة لأوليمبيادطوكيو 2020 للجمباز الإيقاعي بإجماع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي. ومثل مصر في أعمال الجمعية العمومية، الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

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