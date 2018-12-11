طبيب الأهلي يعلن مدة غياب سعد سمير

سعد سمير وخالد محمودكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق، يحتاج للعلاج لمدة لا تقل عنأربعة أسابيع.
وأضاف طبيب الأهلي أن الأشعة التي خضع لها اللاعب مؤخرا أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية يستوجب خضوعه للعلاج
وكان مدافع الأهلي قد تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه أمام طلائع الجيش، يوم الأحد الماضي، ولم يستطع استكمال المباراة.
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