طبيب الأهلي يعلن مدة غياب سعد سمير

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق، يحتاج للعلاج لمدة لا تقل عن

أربعة أسابيع.

وأضاف طبيب الأهلي أن الأشعة التي خضع لها اللاعب مؤخرا أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية يستوجب خضوعه للعلاج

لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.

وكان مدافع الأهلي قد تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه أمام طلائع الجيش، يوم الأحد الماضي، ولم يستطع استكمال المباراة.