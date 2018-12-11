أمير مرتضى يدعم الزمالك قبل مواجهة بطل تشاد

أمير مرتضى منصور كتب - مصطفى جويلي حرص أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد بالمران المقام حاليا بملعب النادي. على التواجد بالمران المقام حاليا بملعب النادي. وجاء حضور أمير مرتضى، من أجل مساندة لاعبي الفريق والجهاز الفنى قبل المواجهة القادمة أمام بطل تشاد في الكونفيدرالية الإفريقية السبت المقبل.

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