جروس يخصص تدريبات تأهيلية للمشاركين فى ودية فريق الشباب

اكتفي الجهاز الفني لفريق لكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني، بأداء اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس الودي أمام فريق الشباب بالنادي تدريبات تأهيليه فقط بمران اليوم وعدم المشاركةفي التقسيمة، وذلك منعا لتعرضهم للإجهاد.
في المقابل، قام جروس بتقسيم باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس إلى مجموعتين، حيث قام المدير
كان الزمالك قد فاز على فريق الشباب مواليد 97 بالنادي 7-2 فى المباراة الودية أمس بملعب النادي استعدادا لمواجهة فريق القطن التشادي السبت المقبل فى كأس الكونفيدرالية بذهاب دور الـ 32.
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