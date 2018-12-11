إنييستا: من البشع قول إن مودريتش لا يستحق الكرة الذهبية



طالب أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، بضرورة إيجاد حل لأزمة عدم التزام الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب البلوجرانا الحالي.



وقال إنييستا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا تقتلوا ديمبلي، في حال لم يكن هناك علاج لأزمته، ولكن الأمر ليس كذلك، ويجب حل هذه الأزمة".



وأضاف: "لا أعرف تفاصيل الحالة لتقييمها، ولكن يجب أن نبحث عن حل، وإذا لم يكن كذلك، فهناك شيء آخر، ومسألة تأخره ليست شيئًا لا يمكن معالجته، فهناك بعض القواعد في غرفة خلع الملابس وسيتخذون التدابير المطلوبة، والأفضل للفريق".



وبسؤاله عن لاعب الفريق الشاب ريكي بويج، أجاب: "هو لديه إمكانيات كبيرة، ولكن فالفيردي يختار ما يراه الأفضل".



واختتم بالحديث عن تتويج مودريتش بالكرة الذهبية: "ميسي هو الأفضل في العالم بالنسبة لي، لكن سيكون من البشع إذا قلت إن مودريتش لا يستحقها".



المصدر: موقع كورة