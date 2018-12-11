رياضة | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر - كورة اون لاين

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مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر - كورة اون لاين

تمكن ليفربول من الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان الفرنسي ثم خسر المباراة الثانية أمام نابولي بهدف في الوقت القاتل وبعدها حقق الفوزفي آنفيلد على النجم الأحمر قبل أن يخسر من الفريق نفسه في صربيا ثم خسارة أخيرة أمام سان جيرمان في فرنسا.

ولا بد من تحقيق الفوز اليوم لصالح ليفربول أمام نابولي من أجل التأهل لدور الـ16 من البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر

أما فريق نابولي فلا يحتاج سوى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أمام ليفربول من أجل التأهل للأدوار الإقصائية.

وهناك حالة واحدة من الممكن أن تشهد تأهل ليفربول ونابولي لدور الـ16 وهي فوز ليفربول على نابولي وفي نفس الوقت خسارة باريس سان جيرمان أمام النجم الأحمر.

ويطمع فريق نابولي في قتل أحلام ليفربول والفوز بالمباراة اليوم وطرد ليفربول من البطولة.

ومن المتوقع أن يعتمد فريق نابولي على طريقة اللعب الإيطالية الشهيرة والدفاع باستماتة عن نظافة شباكه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. فيما سيركز فريق ليفربول على قدرات محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو من أجل هز الشباك والعبور لدور الـ16 من البطولة.

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر - كورة اون لاين