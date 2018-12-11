رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم فى دوري ابطال اوروبا بث مباشر لايف اون لاين الثلاثاء 11-12-2018 | Mo Salah

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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم فى دوري ابطال اوروبا بث مباشر لايف اون لاين الثلاثاء 11-12-2018 | Mo Salah
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي
ومن المتوقع أن تحظى مباراة ليفربول ونابولي باهتمام جماهيري كبير نظرًا لأنها تأتي على رأس مباريات الجولة الأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف فريق ليفربول نظيره نابولي على ملعب آنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.
وتنقل مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية المشفرة وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 1 على أن يقوم بالتعليق عليها أحمد الطيب.
وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين خاصة وأن كل منهما يسعى للفوز والتأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي
وستحدد المباراة المتأهل من الفريقين لدور الـ16 لدوري الأبطال وقد تشهد تأهل الفريقين سويًا ولكن في حالة واحدة فقط سنشرخها في السطور التالية.
ويدخل ليفربول مباراة نابولي بمعنويات عالية للغاية بعدما انفرد في الجولة الماضية بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف.
وشهدت البروفة الأخيرة لليفربول في الدوري الإنجليزي تألق لافت للفرعون المصري محمد صلاح الي تمكن من تسجيل هاتريك في شباك بورنموث.
في المقابل يطمع فريق نابولي في إسقاط ليفربول على ملعبه ووسط جماهيره وحصد بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي
ويعلم الألماني كلوب مدى الغضب الجماهيري الذي سيواجهه في حال خروج ليفربول من البطولة خاصة بعدما وصل للنهائي الموسم الماضي.
ووضع ليفربول نفسه في موقف حرج بعدما خسر ثلاث مباريات من 5 خاضها كانت أغربهم أمام النجم الأحمر الصربي في الجولة الرابعة وهي التي جعلت الفريق يدخل نفقًا صعبًا للغاية.
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم فى دوري ابطال اوروبا بث مباشر لايف اون لاين الثلاثاء 11-12-2018 | Mo Salah
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