رياضة | ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر (liverpool) دوري ابطال اوروبا | بث الأسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر (liverpool) دوري ابطال اوروبا | بث الأسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر (liverpool) دوري ابطال اوروبا | بث الأسطورة

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضي ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج لاعب أرسنال.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر (liverpool) دوري ابطال اوروبا | بث الأسطورة