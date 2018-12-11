رياضة | أشبال طنطا 97 تقسو علي السنطة بخماسية

تغلب فريق طنطا 97 بقيادة محمد شبل المدير الفني علي ضيفه السنطة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة ال 11 علي ملعب مركز شباب كفر الزيات بدوري منقطة الغربية.

أفتتح أهداف المباراة محمد الدالي، وأضاف أحمد رينجو الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدفين نظيفين، ثم عزز عمر نبيل الفوز بأحرازه الهدف الثالث، ليسجل السنطة الهدف الاول في محاولة للرجوع الي المباراة، ولكن صعب ابراهيم فرنسا المهمة لاحرازه الهدف الرابع، وقبل نهاية المبارة سجل متعب لاعب طنطا الهدف الخامس، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بخماسية مقابل هدف، ليعتلي طنطا صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة، ويتجمد رصيد السنطة عند النقطة 5 في المركز الأخير.

يقود فريق طنطا محمد شبل مديرا فنيا، وجمال درويش مدرب حراس، وعلى بطاطا اداري، ومحمد قحيف اخصائي علاج طبيعي، ومحمد الصاوي المدير الإداري للقطاع، وعلاء صابر المدير الفني للقطاع، وهاني سعيد المشرف العام على القطاع.