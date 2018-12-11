رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقي صدمة قوية قبل بداية مشواره الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقي صدمة قوية قبل بداية مشواره الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، عن مدة غياب سعد سمير، مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد طبيب الأهلي إن الأشعة التى أجراها اللاعب أمس، الإثنين، أثبتت تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وعلاجه سيستغرق 4 أسابيع.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبى مساء الجمعة المقبلة، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعاني من إصابات كثيرة في صفوفه، لعل أبرزها إصابة وليد أزارو وعلي معلول وأجايي وسعد سمير ورامي ربيعة.