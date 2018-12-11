رياضة | شادي محمد: انتهي عصر مقولة "الأهلي بمن حضر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شادي محمد: انتهي عصر مقولة "الأهلي بمن حضر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أنه انتهى عصر مقولة الأهلي بمن حضر، والشعارات.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد طارق اضا: "المنافسة أصبحت قوية سواء مع الزمالك أو بيراميدز، ويجب التركيز بسكل كبير في النعاقدات المقبلة".