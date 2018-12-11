رياضة | قائد الأهلي السابق: يجب استمرار "إكرامي" في حراسة مرمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي السابق: يجب استمرار "إكرامي" في حراسة مرمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد شادي محمد، قائد الأهلي الأسبق، أنه يجب إستمرار شريف اكرامي، في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "اكرامي يثبت دائما أنه إبن النادي، ويظهر في الأوقات المناسبة والحرجة، لذا هو حارس الأهلي الأول".
وتابع: "لا يجب عودته للدكة مجددا في حال تماثل الشناوي للشفاء من الإصابة".
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