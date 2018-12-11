رياضة | ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول ونابولي مباشر يوتيوب .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي hd يلا شوت

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وجه المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة للاعبيه قبل مباراة الليلة ضد فريق نابولي الإيطالي، في ختام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي: سوف نقدم كل ما لدينا خلال اللقاء على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف وعلينا التعامل معه، المجموعة صعبة بكل تأكيد ونعرف ذلك منذ إجراء القرعة، الآن علينا تخطي هذه المرحلة وهو أمر مهم بعد الطريقة التي ظهرنا بها خلال الموسم الماضي والوصول لنهائي البطولة، علينا خلق أجواء خاصة واستغلال الفرصة المتاحة، أنا متطلع لخوض هذا اللقاء وسنحاول تقديم كل ما لدينا.

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي نابولي الإيطالي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي ستأهل لدور الستة عشر بالبطولة الأقوى في العالم على مستوى التنافس بين أكبر أندية العالم وأوروبا، وتقام مباراة ليفربول ونابولي اليوم على الملعب الخاص بالريدز " ملعب أنفيلد "، وذلك لإقامة مباراة الذهاب على الملعب الخاص بنابولي الإيطالي، والتي انتهت بهدف نظيف للأزرق سجله اللاعب إنسيني في الدقيقة تسعين والأخيرة من عمر المباراة، ما يضع رفاق محمد صلاح اليوم في أزمة تُحتم عليهم الفوز لتخطي دور المجموعات وتجنب توديع البطولة مبكرا.

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