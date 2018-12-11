رياضة | نجم الأهلي يفجر مفاجأة نارية بشأن رفض الأحمر ضم نجمي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يفجر مفاجأة نارية بشأن رفض الأحمر ضم نجمي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف شادي محمد، قائد الأهلي الأسبق، عن محاولاته لضم محمود علاء إلى الأهلي قبل انتقاله للزمالك.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "عرضت علاء على إدارة الأهلي السابقه وأكدوا أنه غير مناسب للفريق".
وتابع: "حدث نفس الأمر مع علي جبر د، لأنني لعبت بجواره في الإسماعيلي، ولكن تم الرفض بنفس الطريقة".
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