رياضة | نجم الأهلي يفجر مفاجأة نارية بشأن رفض الأحمر ضم نجمي الزمالك

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كشف شادي محمد، قائد الأهلي الأسبق، عن محاولاته لضم محمود علاء إلى الأهلي قبل انتقاله للزمالك.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "عرضت علاء على إدارة الأهلي السابقه وأكدوا أنه غير مناسب للفريق".

وتابع: "حدث نفس الأمر مع علي جبر د، لأنني لعبت بجواره في الإسماعيلي، ولكن تم الرفض بنفس الطريقة".