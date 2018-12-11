رياضة | مقاولون طنطا 97 يحقق فوزا علي غزل المحلة في دوري المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاولون طنطا 97 يحقق فوزا علي غزل المحلة في دوري المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق عثماسون طنطا مواليد 97 بقيادة محمد سلام، فوزا ثمينا علي غزل المحلة الذي يقوده محمد جابر فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب مركز شباب قطور بهدفين مقابل هدف.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستطاع عثماسون أن يحرز الهدف الاول عن طريق أحمد الملاح في الدقيقة 18 من زمن الشوط الثاني، ليتعادل بعد دقائق الغزل عن طريق عبدالكريم نشأت في الدقيقة 21، وقبل انتهاء المباراة سجل رجب عبدالحميد لاعب المقاولون هدف الفوز في الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بفوز عثماسون بنتيجة 2/1، وشهد اللقاء تألق حارس المقاولون ابراهيم وجيه 2001، وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الغزل عند النقطة 24 متصدرا المجموعة، ويحصد عثماسون 20 نقطة.

أدار المباراة جمال الجندي حكما وعاونه ومحمد فوزي، ومحمد الزناري.

يقود المقاولون محمد سلام مديرا فنيا، واسلام نجم مدرب حراس، ورجب اللمعي اداري، ودكتور مصطفي عجيز اخصائي اصابات، وسامح محمد عامل مهمات.