رياضة | شادي محمد: الأهلي سيفوز بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شادي محمد: الأهلي سيفوز بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد شادي محمد، قائد الأهلي الأسبق، أن الأحمر سيفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "بطولة الدوري طول عمرها هي الأسهل ولا يبذل الفريق أي مجهود في حسمها".
وتابع: "جمهور الأهلي لا يرضيه نهائيا بطولة الدوري وأصبح طموحه الفوز بكأس العالم للأندية، واتوقع أن يفوز الفريق ببطولة أفريقيا المقبلة".
وأضاف: "تصريحات مسئولي الفرق المنافسة عن أن الأهلي بعيد عن المنافسه، يدل على خوفهم وقلقهم، و أود أن أقول إن قلقهم في محله لأن المارد الأحمر سيفوز بالبطولة".
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