رياضة | أمير مرتضى يساند لاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل تشاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يساند لاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التواجد بالمران المقام حالياً بملعب النادي. وجاء حضور أمير مرتضى لمران الفريق اليوم، من أجل مساندة لاعبي الفريق والجهاز الفنى قبل المواجهة القادمة أمام بطل تشاد في الكونفيدرالية الإفريقية السبت المقبل.

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