كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويكفي ليفربول الفوز بنتيجة 1-0 ليضمن تأهله، متفوقاً على نابولي بفارق الأهداف، لأن الفريق الإيطالي أنهى مواجهة الذهاب بالنتيجة ذاتها. أما في حال تسجيل نابولي لهدف، فإن ليفربول سيصبح مطالباً بالفوز بفارق هدفين ليضمن التأهل، في حين سيرتبط تأهل الفريق الإيطالي بحالة واحدة، هو تعادل باريس سان جرمان مع مضيفه النجم الأحمر الصربي، لأن الفرق الثلاثة ستتساوى نقاطاً في هذه الحالة، وتشطب نتائج الفريق الصربي. وتقام مباراة ليفربول ونابولي، يوم الثلاثاء والموافق 11 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب الانفيلد. وستنقل مباراة نابولي وليفربول بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 2 HD" الرياضية. وسيتم نقل مباراة ليفربول ونابولي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E. وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة نابولي وليفربول بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، ضد منافسه فريق نابولي الإيطالي، يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساءً علي ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .