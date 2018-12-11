رياضة | تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا للكونفدرالية الإفريقية

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يخوض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قويه علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي، استعدادا لافتتاح مبارياته ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وشهدت تدريبات حراس مرمى الزمالك، مشاركه محمود جنش حارس المرمي، والذي ظهر بشكل طيب بالتدريبات اليوم ، حيث لم يتواجد بالمران اول من أمس بسبب قدوم مولوده الجديد مالك. كما شارك فى تدريبات حراس مرمى الزمالك عماد السيد ومحمود عبدالمنصف وعمر صلاح.

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