رياضة | يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا كورة

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يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا كورة

تابع مباشر ليفربول ضد نابولي، يدخل الريدز هذه المهمة وهو بأفضل حالته، لكن تبقى له فرصة أخيرة أمام نابولي، حيث يحتاج الشياطين الحمر إلى الفوز بهدف نظيف، وفي حال الفوز بأكثر من هدفين سوف يصعد الليفر إلى الدور المقبل، وسيكون زملاء محمد صلاح في حالة ضغط وسيلعبون بكل ما لديهم من قوة، من أجل الإنتصار على الفريق الإيطالي لحجز بطاقة العبور، التي ستبعده عن شبح الخروج مبكراً من دوري الأبطال.

أما على صعيد الغيابات والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم، حيث يستمر غياب جو جوميز وناثانيل كلاين و دومينيك سولانكي للإصابة، بالإضافة إلى أليكس اوكسليد تشامبلين الذي لم يتعافى حتى الآن، كما سيدخل المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، بالتشكيل المعتاد، بالدفع بجويل ماتيب في الدفاع، وفي الظهير الأيمن أليكاسندر، آرنولد، وفي خط الهجوم، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

على الجهة الأخرى، يحتاج نابولي إلى الخروج بنتيجة التعادل من معقل ليفربول، حيث متوقع أن يلعب الفريق الإيطالي بطريقة تكتيكية، للمحافظة على نظافة شباكه، ويعتمد على الانضباط الدفاعي والهجوم المرتد، لخطف هدف مبكر، يربك به حسابات الريدز، ويفقد نابولي الثنائي سيموني فيردي وفلاد كيريكش للإصابة، ويخوض المدرب أنشيلوتي المدير الفني للأبناء الجنوب، على التشكيلة الأساسية بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق في مواجهاته السابقة، من ضمنها الإعتماد على ماكسيموفيتش على اليمين مكان هوساي، وفي خط الهجوم إنسيني وميرتينس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

سيكون توقيت مباراة ليفربول ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و 10:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت المشفرة بالتحديد HD 1، وقد كلفت إدارة القناة القطرية الحاصلة على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا التعليق على أحداثها المعلق المصري أحمد الطيب.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا كورة