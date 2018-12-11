رياضة | تدريبات تأهيلية لـ"الونش" في مران الزمالك

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يؤدي محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق للتعافي من إصابته. ويؤدي الونش تدريبات بالتأهيل بالركض السريع حول الملعب وذلك علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي. وفي نفس السياق يؤدي الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فقره تأهيليه منفرده بالجري الخفيف حول الملعب، بسبب شكواه من بعض الآلام العضلية. كما يخوض أيمن حفني صانع العاب الفريق تدريبات بجمانيزيوم النادي بسبب شعوره ببعض الإجهاد.

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