رياضة | يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت Bein Sport الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش liverpool

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ننشر مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة لايف اليوم الثلاثاء 11/12/2018 دوري أبطال أوروبا يواجه ليفربول الانجليزي خصمه نابولي الايطالي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من فعاليات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “أنفيلد”، معقل الريدز، ويبحث الفريقين على نفس الهدف، وهو تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي من المسابقة.

يلا شوت ستكون مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر أقوى مباريات اليوم، ويسعى ليفربول في مباراة اليوم إلى حسم تأهله على حساب نابولي، ويجب عليه الخروج فائزاً بنتيجة واحد صفر، حتى يضمن تأهله إلى دور الـ 16، وتعد هذه الجولة الأخيرة في مشوار الأندية المشاركة في دور المجموعات، حيث يتأهل فريقين فقط من كل مجموعة، ويحتل الشياطين المركز الثالث برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وعن باريس سان جيرمان متصدر المجموعة بـ 8 نقاط، ويبقى فريق النجم الأحمر المركز الأخير بأربعة نقاط.

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