رياضة | كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا .. korastar

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كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا .. korastar

تتجه أنظار المصريين ومحبي محمد صلاح إلى مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا المجموعة الثالثة، ونظرًا لقوة تلك المجموعة التي تضم كلًا من ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان وسيرفينا، أصبحت نتائج مباريات تلك المجموعة محطة كبيرة للأنظار، علمًا بأن فريق محمد صلاح يحتل الترتيب الثالث برصيد 6 نقاط بينما جاء نابولي في صدارة تلك المجموعة برصيد 8 نقاط.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

يعلم محبي كرة القدم العالمية داخل منطقة الشرق الأوسط، أن مجموعة قنوات بي إن سبورت هي التي لها حقوق البث كاملة لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن تلك المباراة سيتم نقلها عبر برنامج استديو التحليلي الذي يضم مجموعة كبيرة من أفضل محللي كرة القدم في العالم العربي والغربي، كما سيقوم الكابتن أحمد الطيب بالتعليق على أحداث اللقاء تحديدًا على قناة بي إن سبورت HD 1.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

يستضيف استاد آنفليد مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018، وذلك في تمام الساعة 10 مساء مصر، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، ومن المنتظر أن تمتلئ كافة أركان هذا الاستاد بالجماهير الإنجليزية لتدعيمها لفريقها، كما يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح الفريق الإيطالي بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري الأبطال

يعلم الجميع أن الفريق الإنجليزي إذا أراد الاستمرار في البطولة، عليه بالفوز بالنقاط الثلاثة في لقاء اليوم، وإذا خرج من هذا اللقاء بالتعادل أو بالهزيمة، تتضاءل فرصه للصعود إلى الدور التالي، كما نرى أعلاه أن فريق باريس سان جيرمان سيلقي متذيل المجموعة وستكون فرصة جيدة له للعودة إلى تصدر المجموعة.

وللجدير بالذكر، أن آخر مباراة للفريق الإنجليزي كانت مع باريس سان جيرمان، واستطاع الخروج من تلك المباراة فائزًا بالثلاث نقاط بنتيجة 3-2، ومن الجانب الآخر، يُذكر أن اللاعب محمد صلاح استطاع أن يسجل في تلك البطولة هدفين فقط، وقد صرح اللاعب من قبل أن العقم التهديفي الذي أصابه في تلك البطولة لن يدوم.

كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا .. korastar

