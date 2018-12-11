تقرير.. تشيلسي ويوفنتوس الدليل .. كيف يتخلص صلاح من "عقدة" نابولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفًا على نظيره ليفربول الإنجليزي في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفليد في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول أمام مهمة صعبة في مباراة اليوم حيث يحتاج الريدز للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين ليضمن تأهله إلى منافسات دور الـ16 من البطولة.



جماهير ليفربول تُعلق آمالًا كبيرة على اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباراة اليوم، حيث تأمل أن يكون لفريقها الكلمة العليا في اللقاء لتكرار إنجاز الموسم الماضي بالوصول إلى نهائي البطولة.

صلاح سجل حتى الآن رفقة الريدز 56 هدفًا في 74 مباراة كان آخرها "هاتريك" في مرمى بورنموث ليصبح أسرع لاعب في ليفربول يصل للهدف رقم 40 بقميص ليفربول في الدوري.

المهمة أمام "مو" ليست سهلة في مباراة اليوم فبحسب ما وصفت صحيفة ليفربول إيكو فإن مصير ليفربول في دوري أبطال أوروبا يعتمد عليه في مباراة اليوم.

صلاح أمام نابولي

مواجهة اليوم هي السادسة لصلاح أمام نابولي فقد سبق له اللعب ضد الفريق الإيطالي في 5 مناسبات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في واحدة (رفقة روما) بينما خسر خلال 3 لقاءات أخرى جمعته أمام الفريق الإيطالي كان أخرها مع ليفربول في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة النسخة الحالية.

القائمة السوداء

وبعيدًا عن حسابات دوري الأبطال، فإن صلاح أمام تحد من نوع جديد خلال مباراة اليوم وهو محاولة التسجيل في شباك نابولي لتحسين سجله التهديفي أمام الفريق الإيطالي فصاحب الـ26 عامًا لم يسجل سوى هدفًا واحدًا في شباكه.

على المستوى الفردي، "مو" يمتلك قائمة سوداء مكونة من ثلاثة فرق واجهها 4 مرات أو أكثر هي (تشيلسي، يوفنتوس، لاتسيو) فأمام البلوز لعب صلاح ضده 7 مباريات خسر في أربعة، وأمام يوفنتوس لعب 6 لقاءات خسر في أربعة، أما ضد لاتسيو فواجه المصري منافسه الإيطالي خلال 6 مباريات خسر في ثلاثة منها، وفي حالة خسارة ليفربول اليوم أمام نابولي فسينضم الفريق الإيطالي إلى الثلاثي السابق، لذلك فاللاعب المصري يأمل في الفرار من رقم سلبي خلال مباراة اليوم بالتسجيل أو على الأقل مساندة فريقه لعبور الفريق الإيطالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرعون المصري استطاع وضع بصمته على ناديي تشيلسي ويوفنتوس بإحراز أهدافًا لا تُنسى في مرمى المنافس، حيث سجل في شباك الأول أربعة أهداف ( 3 بقميص بازل- وهدف رفقة ليفربول) أما يوفنتوس فاستقبلت شباكه من "مو" هدفين وقت أن كان لاعبًا في صفوف فيرونتينا الإيطالي.