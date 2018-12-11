ضربة جديدة لدفاع الأهلي.. غياب سعد سمير 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي، غياب سعد سمير مدافع الفريق، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية. وقال خالد محمود في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سعد سمير سيغيب لمدة 4 أيام للعلاج. وخرج سعد سمير خلال مباراة الجيش الأخيرة بالدوري، في الدقيقة 71، ليحل بدلا منه باسم علي. ويعاني الأهلي في نقص في مركز قلب الدفاع، بعد إصابة محمد نجيب، واستمرار غياب رامي ربيعه، فيما غاب كوليبالي عن المباراة الأخيرة لسفره إلى بلاده مالي.

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