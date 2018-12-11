عبدالفتاح يدلل بـ3 مواقف للدفاع عن التحكيم المصري.. ويحسم موقف المباريات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن لجنة القيم والانضباط بدأت عملها هذا الأسبوع.

وأشار عبدالفتاح في تصريحات إذاعية لأون سبورت، أن لجنة القيم سيكون لها سلطات مختلفة عن لجنة المسابقات، فيما لا يخص القرارات داخل الملعب.

وواصل دفاعه عن الحكام المصريين: "هدف الجيش في مرمى الأهلي كان صحيحا وليس تسلل، ولكن انظروا لهدف محمد صلاح في مرمى بورنموث الذي جاء من تسلل، وضربتي جزاء لم يتم احتسابهما في نهائي كوبا ليبرتادوريس، وضربة الجزاء التي لم يحتسبها الطاقم التونسي في مواجهة بيراميدز وحرس الحدود بالدوري".

وأضاف: "حكم الراية الذي أخطأ في احتساب هدف الجيش من تسلل، هو من أفضل الحكام في مصر، ولم يخطئ خلال آخر 4 سنوات".

وأشار عبدالفتاح إلى أن اتفاقية التوأمة مع تونس مستمرة، وتم تفعيلها مع المغرب، وفي الطريق اتفاق مع الجانب الجزائري.

واستدرك: "وفقا لقرار اتحاد الكرة، فمن الممكن أن يدير طاقم أجنبي من خارج الوطن العربي للمباريات التي من الممكن أن تشهد حساسية أو صراعات".

وعن تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، أوضح عضو الاتحاد، أن الحكام المصريين بدأوا المرحلة الأخيرة في التدريب لتطبيق تقنية الفيديو، وهي الأكثر أهمية وعملية.

ويشهد التحكيم المصري هجوما كبيرًا من الأندية المتنافسه، كان آخرهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، الذي تساءل عن سبب إسناد مباريات الزمالك لحكام بعينهم.