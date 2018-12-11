مواعيد وأطراف مباريات تحديد المراكز في بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

كتب - كريم عبد المحسن:

انتهى دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر، وتبين ترتيب الفرق في المجموعتين.

شهدت المجموعة الأولى تصدر مصر بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، وحل المنتخب المغربي ثانيا بست نقاط، وجاء مدغشقر ثالثا بثلاث نقاط، وتذيل منتخب كوت ديفوار الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتصدر منتخب السنغال المجموعة الثانية بسبع نقاط، وجاءت نيجيريا في المركز الثاني بست نقاط، ثم المنتخب الليبي بثلاث نقاط،

واخيرا تنزانيا بدون رصيد من النقاط.

وبذلك يلتقي منتخبا مدغشقر وتنزانيا في الثانية عشر ظهر غد الأربعاء، ويلعب المنتخب الليبي مع كوت ديفوار في تمام الواحدة والربع ظهر الأربعاء، في مباراتي تحديد المراكز.

ويلتفي الفائزان من المباراتين في لقاء يٌقام في الثانية والنصف ظهر بعد الخميس، لتحديد المركزين الخامس والسادس، ويلعب الخاسران مباراة لتحديد المركزين

السابع والثامن، في الواحدة والربع ظهر الخميس.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب مع نيجيريا، في الثانية والنصف عصر غد، الأربعاء، بينما يلتقي المغرب مع السنغال في الثانية ظهر بعد غد، الخميس، في مباراتي الدور نصف النهائي.، ويتأهل الفائزان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في باراجواي عام 2019، ويلعب الخاسران مباراة لتحديد المركزين

الثالث والرابع.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".