بـ ١٠ أهداف في كوت ديفوار.. مصر تحصد العلامة الكاملة في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

مصر وكوت ديفوار الكرة الشاطئية

كتب - كريم عبد المحسن:

حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة، في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بعشرة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة، ليرتفع رصيد مصر إلى ٩ نقاط، ويتذيل كوت ديفوار المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بدأ المنتخب المصري بالتسجيل عن طريق مصطفى سمير في بداية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أضاف الحسيني علي الهدف الثاني للفراعنة، وبعدها بدقيقة أضاف الحسيني علي الهدف الثاني لنفسه والثالث

لفريقه، وأحرز هيثم كوستا الهدف الرابع لمصر في الدقيقة السابعة.

وبعدها بدقيقة حصل منتخب كوت ديفوار على ركلة جزاء سجل منها أكا الهدف الأول، بعدها مباشرة حصل الفراعنة على ركلة جزاء أيضا سجل منها الحسيني علي الهدف الخامس، ثم عزز كريم كابوتشو بالهدف السادس، لينتهي الشوط الثاني بتقدم الفراعنة بستة أهداف مقابل هدف.

شهدت الدقيقة الخامسة من الشوط الثالث تسجيل الهدف السابع عن طريق محمد عبد النبي "لوحا"، وفي الدقيقة السابع

سجل كوستا الهدف الثامن للفراعنة.

وقلص ديجيدجيد الفارق بهدف ثان لكوت ديفوار في الدقيقة الثامنة، وفي التاسعة أضاف كابلان الهدف الثالث للضيوف، قبل أن يحرز لوحا الهدف التاسع في الدقيقة العاشرة، وسجل عبد الرحمن الشافعي العاشر، لتنتهي المباراة بفوز مصر بعشرة أهداف مقابل ثلاثة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه نيجيريا، في الثانية والنصف عصر غد، الأربعاء، في الدور نصف النهائي، حيث يسعى الفراعنة إلى الفوز لخطف تذكرة التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية الذي سيقام في باراجواي عام 2019.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".