مران قوي لحراس مرمى الزمالك

محمود جنش كتب - مصطفى جويلي يؤدي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي. بملعب النادي. وشهدت التدريبات مشاركه محمود جنش حارس المرمي، والذي ظهر بشكل قوي بالتدريبات، اليوم، حيث لم يتواجد بالمران أول أمس بسبب قدوم مولوده الجديد مالك، وذلك بصحبة عماد السيد ومحمود عبدالمنصف وعمر صلاح.

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