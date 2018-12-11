مدرب الزمالك يعقد جلسة فنية مع جهازه المعاون

كريستيان جروس مدرب الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم جلسة فنية مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب

النادي، حيث تم خلال وضع خطة التدريبات وبعض النقاط الفنية التي ستنفذ بمراناليوم.

عقب هذه الجلسة اجتمع المدير الفني باللاعبين في حضور الجهاز المعاون، حيث تم إلقاء بعض التعليمات الفنية عليهم تمهيداً لتنفيذها بالمران، كذلك طالبهم بالتركيز الشديد للقاء الإفريقي القادم.