اتحاد الكرة ينقل مباراة بتروجت والجزيرة إلى ملعب المقاولون العرب

بتروجت كتب - كريم عبد المحسن: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نادي بتروجت مع نظيره الجزيرة بمطروح في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس مصر إلي إستاد المقاولون العرب بدلاً من إستاد الإسماعيلية وذلك بطولة كأس مصر إلي إستاد المقاولون العرب بدلاً من إستاد الإسماعيلية وذلكيوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر الجاري في تمام الخامسة مساء وكان الجزيرة قد صعد على حساب المصري البورسعيدي في كبرى مفاجآت الكأس بعد فوزه بهدفين لهدف.

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