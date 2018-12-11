أشرف صبحي يلتقى مجموعة من المستثمرين لبحث فرص تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة جلسة موسعة مع مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية. وضم الوفد مجموعة من المستثمرين من "مصر، السعودية، الكويت،. الأردن، العراق، الإمارات، فلسطين".
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من المنشآت المقترحة من قبل الوزارة للاستثمار بهايتمثل أبرزها في هيئة استاد القاهرة الدولي، مركز التنمية الرياضية بشيراتون، مركز الطب الرياضي في مدينة نصر، المدينة الرياضية بالفيوم، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور أشرف صبحى توجه الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة تجاه التوسع في الاستثمار في
ووجه وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة بالتنسيق مع المستثمرين المصريين والعرب فيما يخص فرص الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضة، لافتاً إلى أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة من جانب، والاستثمار بالمنشآت على صعيد أخر.
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