تصريحات لاعب نابولي تشعل الأجواء قبل مواجهة ليفربول

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد درايس ميرتينز نجم فريق نابولي الإيطالي أنهم لا يشعرون بأي خوف من مواجهة ليفربول الإنجليزي والأجواء المعروفة فيه بملعبه الشهير "أنفيلد" والتي ستجمع بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميرتينز في تصريحات أبرزها موقع "قوتبول إيطاليا": لا نشعر بالخوف من أجواء ملعب "أنفليد" في مباراة الليلة، أعتقد أننا اعتدنا على مثل تلك الأجواء في

إيطاليا، كرة القدم هناك مجنونة والناس هناك مجانين للغاية، لذا أعتقد أننا معتادون عليها".

وواصل "أرى أن تلك الأجواء حافز لي، وهذه الأجواء التي أريد اللعب بها، لكني أتذكر أكبر ذكرى اي في هذا الملعب أن هناك لافتة تقول " هذا هو ملعب أنفيلد" والجميع يتحدثون عنها لذلك كنت

أتوقع أنها لافتة كبيرة! ".

وأضاف "لكني عندما وصلت إلى نفق اللاعبين سألت أين هو الشيء الذي تتحدثون عنه دومًا؟ فقالوا لي أنني عبرت أمامها ولم ألحظها بين الشوطين، لذلك نظرت إلى تلك اللافتة الصغيرة وتساءلت هل هذا الشيء الصغير هو المميز للغاية حقًا؟".

يذكر أن نابولي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل باريس جيرمان الفرنسي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل النجم الأحمر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.