فريق وادي دجلة (أرشيفية) كتبت: سارة جاب الله أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى اليوم فى إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز. السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز. وجاء التشكيل كالتالى.. حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف خط الدفاع : السيد سالم ، أحمد رمضان بيكهام ، خالد رضا ، أحمد سالم صافى خط الوسط : محمد عبدالعاطى ، اليونانى بوزاس ، محمد هلال خط الهجوم : إبراهيما نداى ، محمد جمال بيبو ، محمد رضا

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة وادي دجلة لمواجهة الإنتاج الحربي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .