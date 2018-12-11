وزير الشباب والرياضة يكرم بطل العالم في القوة البدنية

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وزير الرياضة يكرم بكل العالم في القوة البدنيةكتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم اللاعب أمير محمد سيد بطل العالم في رياضة القوة البدنية التي أقيمت منافساتها فيأمريكا في شهر نوفمبر الماضي.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعمه لأبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية
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