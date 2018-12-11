وزير الشباب والرياضة يكرم بطل العالم في القوة البدنية

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم اللاعب أمير محمد سيد بطل العالم في رياضة القوة البدنية التي أقيمت منافساتها في

أمريكا في شهر نوفمبر الماضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعمه لأبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية

والعمل على توفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة في سبيل إعدادهم على الوجه الأكمل استعدادا للبطولات الدولية التي يشاركون بها على مدار العام وتحقيق أفضل النتائج بها.