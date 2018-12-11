عبدالله جمعة ينتظم في تدريبات الزمالك

عبد الله جمعةكتب - مصطفى جويلي
انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي.
جاء ذلك عقب تعافيه من الإصابه العضلية التي تعرض لها مؤخرًا أثناء المشاركة في مباراة فريقه أمام
ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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