عبدالله جمعة ينتظم في تدريبات الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي.

جاء ذلك عقب تعافيه من الإصابه العضلية التي تعرض لها مؤخرًا أثناء المشاركة في مباراة فريقه أمام

المصري البورسعيدي بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.