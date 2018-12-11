رياضة | مجلس إدارة الاتحاد السكندري يكلف مدير الكرة لحضور قرعة كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة الاتحاد السكندري يكلف مدير الكرة لحضور قرعة كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربى لكرة القدم دعوة رسمية لرئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، من أجل حضور قرعة دور الـ 8 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم ( كأس زايد للأندية الأبطال ). وتم توجيه الدعوة لرؤساء جميع الأندية التي صعدت لهذا الدور، وذلك يوم الاثنين الموافق 17-12-2018 بدولة الأمارات العربية بمدينة أبو ظبى. و قرر مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري تكليف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق لحضور القرعة ممثلاُ عن زعيم الثغر فى الموعد المشار إليه. يذكر ان زعيم الثغر قد صعد لدور الثمانية عقب إقصائه لنادي الزمالك فى دور الـ 16 خلال المباراة التى أقيمت نهاية الشهر الماضى، وانتهت بانتصار الاتحاد بركلات الترجيح.

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