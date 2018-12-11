رياضة | محمد محمود يقود تشكيل دجلة في مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

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أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف. خط الدفاع : بسام وليد - محمود مرعي - خالد رضا - السيد سالم. خط الوسط : محمد محمود - محمود عبد العاطي - بوزاس فاسيليوس - محمد هلال - كريم ممدوح. خط الهجوم : ابراهيما نداي.

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