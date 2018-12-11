رياضة | يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد نابولي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot

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استعاد المصري محمد صلاح جزءً كبيرًا من تألقه في مواجهة بورنموث الأخيرة حيث سجل 3 أهداف وأصبح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ويتميز ذو ال26 عامًا بقدراته الفردية الجيدة مع مشاركته في عملية خلق الفرص ولعبه للكرات البينية ولكن يعاب عليه قلة مساهماته الدفاعية وضعف قدرته في الحفاظ على الكرة.

لم يقدم الإسباني خوسيه كاييخون الأداء المأمول منه حتى الآن إلا أنه يعتبر ركيزة مهمة في تشكيلة نابولي فقد فشل في تسجيل أي هدف ولكنه صنع 5 أهداف من المشاركة في 12 مباراة في الكالتشيو حيث يمتلك قدرة جيدة في الحفاظ على الكرة مع دقة تمريراته ومشاركته في عملية خلق الفرص ولكن يعاب عليه ضعف مساهماته الدفاعية.

يعاني ساديو ماني من انخفاض في المستوى مؤخرًا بالرغم من بدايته القوية مع ليفربول فقد سجل 6 أهداف وصنع آخر من المشاركة في 14 مباراة في البريميرليغ ويمتاز النجم السنغالي بدقة تمريراته ومهاراته الفردية مع لعب للكرات البينية ولكن يعاب عليه ضعف تقديمه للمساهمات الدفاعية. بينما يقدم لورينزو إنسيني مستويات جيدة مع نابولي فقد أحرز 7 أهداف وصنع 5 آخرين من المشاركة في 14 لقاء في الكالتشيو ويتميز بقدرته في لعب الكرات البينية ودقة تمريراته مع إمكانياته في المراوغة ناهيك عن عدم فقدانه للكرة بسهولة ولكن يعاب عليه ضعف دقة كراته العرضية.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد نابولي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot