رياضة | HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين

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تتجه الأنظار في الجولة السادسة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا إلى أحد أقوى المباريات المنتظرة حينما يستضيف ليفربول خصمه نابولي على ملعب أنفيلد حيث يسعى الريدز للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور محاولًا تحقيق الفوز على خصمه مع الحفاظ على شباكه نظيفة بينما يطمح البارتينوبي للضغط مبكرًا على صاحب الضيافة من أجل إرباك حساباته وقلب الطاولة عليه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل في هذه المجموعة.

تاريخيًا

تواجه ليفربول ونابولي في مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا حيث فاز فيها نابولي بهدف نظيف وكانت هذه مواجهة الذهاب بين الفريقين.

واجه يورغين كلوب فريق نابولي في 3 مواجهات سابقة حيث حقق الفوز في لقاء واحد وتعرض للهزيمة في مباراتين.

واجه كارلو أنشيلوتي فريق ليفربول في 9 مباريات سابقة حيث حقق الفوز في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

التقى يورغين كلوب وكارلو أنشيلوتي في 3 مباريات سابقة حيث حقق الألماني الفوز في لقاء واحد فقط بينما انتصر الإيطالي في مباراتين.