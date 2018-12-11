رياضة | HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين
تتجه الأنظار في الجولة السادسة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا إلى أحد أقوى المباريات المنتظرة حينما يستضيف ليفربول خصمه نابولي على ملعب أنفيلد حيث يسعى الريدز للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور محاولًا تحقيق الفوز على خصمه مع الحفاظ على شباكه نظيفة بينما يطمح البارتينوبي للضغط مبكرًا على صاحب الضيافة من أجل إرباك حساباته وقلب الطاولة عليه من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل في هذه المجموعة.
تاريخيًا
تواجه ليفربول ونابولي في مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا حيث فاز فيها نابولي بهدف نظيف وكانت هذه مواجهة الذهاب بين الفريقين.
واجه يورغين كلوب فريق نابولي في 3 مواجهات سابقة حيث حقق الفوز في لقاء واحد وتعرض للهزيمة في مباراتين.
واجه كارلو أنشيلوتي فريق ليفربول في 9 مباريات سابقة حيث حقق الفوز في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.
التقى يورغين كلوب وكارلو أنشيلوتي في 3 مباريات سابقة حيث حقق الألماني الفوز في لقاء واحد فقط بينما انتصر الإيطالي في مباراتين.
لم يقدم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الأداء المنتظر منه في هذا الموسم حتى الآن فقد شارك في 16 مباراة في البريميرليغ ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين ويتميز ذو ال27 عامًا بدقة تمريراته مع قدرته في الحفاظ على الكرة ومهاراته الفردية الجيدة ناهيك عن مشاركته الفعالة في خلق الفرص وتقديمه للأدوار الدفاعية بشكل جيد ولكن يعاب عليه ضعفه في الالتحامات الهوائية وضعف دقة كراته العرضية.
بينما يعيش البلجيكي دريس ميرتينز فترة مميزة كرويًا فقد سجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين من المشاركة في 14 مباراة في الكالتشيو ويمتلك صاحب ال31 عامًا قدرة جيدة على لعب الكرات البينية مع إتقانه للتسديد خارج منطقة الجزاء وتحركاته الجيدة داخل منطقة الجزاء مع دقة تمريراته ولكن يعاب عليه ضعفه في الالتحامات الهوائية.
HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .