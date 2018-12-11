رياضة | Salah لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة liverpool مباشر الآن اون لاين

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سيكون ليفربول الإنجليزي مطالباً بإلحاق الهزيمة الأولى بنابولي الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيفه في ملعب «آنفيلد» ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وذلك لتحاشي الخروج المبكر بعد ستة أشهر على بلوغه النهائي القاري وخسارته أمام ريال مدريد الإسباني 1-3.

ويملك نابولي 9 نقاط مقابل 8 لباريس سان جرمان الفرنسي و6 لليفربول.

ويكفي ليفربول الفوز بنتيجة 1-صفر ليضمن تأهله متفوقاً على نابولي بفارق الأهداف، لأن الفريق الإيطالي أنهى مواجهة الذهاب بالنتيجة ذاتها. أما في حال تسجيل نابولي لهدف، فإن ليفربول سيصبح مطالباً بالفوز بفارق هدفين ليضمن التأهل، في حين سيرتبط تأهل الفريق الإيطالي بحالة واحدة هو تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه النجم الأحمر الصربي، لأن الفرق الثلاثة ستتساوى نقاطاً في هذه الحالة وتشطب نتائج الفريق الصربي.

لكن هذا السيناريو ليس جديداً على ليفربول؛ لأنه احتاج إلى الفوز على أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية موسم 2004-2005، وعلى الرغم من تقدم الفريق اليوناني بهدف للبرازيلي الشهير ريفالدو، رد ليفربول بثلاثية ليخرج فائزاً قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بتسديدة قوية لقائده ستيفن جيرارد، قبل أن يتوج باللقب على حساب ميلان الإيطالي، في مباراة شهيرة تقدم فيها الأخير بثلاثة أهداف في نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل ليفربول في الثاني ويحسم المباراة بركلات الترجيح.

وللمفارقة، فإن مدرب ميلان في تلك المباراة كان كارلو أنشيلوتي الذي يشرف حالياً على نابولي.

ويخوض ليفربول موسماً استثنائياً في الدوري المحلي، حيث انتزع صدارة الترتيب بفوزه على بورنموث برباعية نظيفة، مستغلاً خسارة من مانشستر سيتي أمام تشيلسي صفر-2، وبات الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في 16 مباراة في الدوري المحلي.

في المقابل، خسر ليفربول جميع مبارياته في دور المجموعات خارج ملعبه أمام نابولي صفر-1، والنجم الأحمر صفر-2 وباريس سان جرمان 1-2 ليجد نفسه أمام خطر الخروج. لكنه يتسلح بسجل قوي جداً في ملعبه، حيث لم يخسر في 18 مباراة قارية.

وستكون الأنظار مسلطة على النجم المصري محمد صلاح، الذي يخوض المباراة منتشياً بتسجيله ثلاثية في مرمى بورنموث، علماً أن هدفه الأول جعله يصبح أسرع لاعب يسجل 40 هدفاً في 52 مباراة في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح سجل 44 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي، في موسمه الأول مع ليفربول الذي انتقل إليه من روما الإيطالي.

وسجل صلاح هدفين فقط هذا الموسم في دوري الأبطال كانا في مرمى النجم الأحمر، خلال فوز فريقه العريض 4-صفر في أكتوبر الماضي.

وأشاد به زميله آندي روبرتسون بقوله: «لقد عاد إلى أفضل مستوى له، إنه جيد جداً هذا الموسم».

في المقابل، يقود نابولي المدرب المحنك أنشيلوتي الفائز باللقب القاري ثلاث مرات وهو رقم قياسي يتقاسمه مع المدرب الإنجليزي بوب بايزلي والفرنسي زين الدين زيدان، والذي يجيد التعامل مع المباريات الصعبة والخروج بنتيجة إيجابية عندما يحتاجها فريقه.

ويضم الفريق رباعياً رهيباً في خط الهجوم يقوده البلجيكي دريس مرتنز، البولنديان بيوتر زيلنسكي وأركاديوش ميليك ولورنتسو إينسينيي.

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