رياضة | صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي مباشر

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صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي مباشر

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء ، إلى ملعب “آنفيلد” لمتابعة المواجهة الكروية المرتقبة والمثيرة التي تجمع بين ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فك الاشتباك في هذ المجموعة المليئة بالحسابات خاصة في ظل إقامة مباراة أخرى في نفس التوقيت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ورد ستار الصربي على ملعب الأخير.

وتبدو موقعة آنفيلد حاسمة بنسبة كبيرة لصراعات التأهل في هذه المجموعة وسط صراع تكتيكي منتظر بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي.