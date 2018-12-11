رياضة | يلا شوت Psg بث مباشر باريس سان جيرمان والنجم الاحمر اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Paris بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

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يدخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة صعبة ضد نادي النجم الأحمر الصربي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

ويرى البعض أن المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، يوم الثلاثاء والموافق 11 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب بلجراد.

بطاقة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر:-

النجم الأحمر Vs باريس سان جيرمان. البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : ريد ستار ستاديوم . المعلق : حفيظ دراجي . موعد مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر:- 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وستنقل مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 3 HD" الرياضية.

وسيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

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