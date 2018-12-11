رياضة | تدريب الزمالك اليوم| كواليس جلسة جروس مع اللاعبين.. برنامج تأهيلي لـ"أوباما" وجمعة يعود للتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب الزمالك اليوم| كواليس جلسة جروس مع اللاعبين.. برنامج تأهيلي لـ"أوباما" وجمعة يعود للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، وذلك علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.

يأتي ذلك بسبب شعور أوباما ببعض الألم في منطقة الظهر، حيث فضل جروس المدير الفنى للزمالك، خوضه تأهيلا اليوم.

ويؤدي اللاعب التأهيل في جمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وشارك عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة فنية مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

حيث وضع جروس خلال الجلسة مع معاونيه خطه التدريبات وبعض النقاط الفنيه التي ستنفذ في مران اليوم.

وعقب الجلسة، اجتمع المدير الفني للزمالك باللاعبين في حضور الجهاز المعاون، حيث تم إلقاء بعض التعليمات الفنيه عليهم تمهيداً لتنفيذها بالمران.

كما طالب جروس لاعبيه بالتركيز الشديد في اللقاء الإفريقي القادم أمام القطن التشادي المقررة إقامتها السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية.